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В Рязани задержали двух закладчиков
Молодые люди приехали на учебу из соседних регионов и стали работать закладчиками в одном из магазинов в Даркнете. Оперативники изъяли у задержанных свертки с мефедроном массой 77 граммов. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали двух закладчиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двух 21-летних студентов рязанского суза задержали на Касимовском шоссе. Молодые люди приехали на учебу из соседних регионов и стали работать закладчиками в одном из магазинов в Даркнете.

Оперативники обнаружили у задержанных свертки с мефедроном массой более 70 граммов. Также полицейские нашли закладку массой три грамма, которую успели сделать молодые люди. На съемной квартире одного из них нашли еще один сверток с мефедроном. Всего у студентов изъяли 77 граммов наркотического средства.

Молодые люди дали признательные показания. Против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).