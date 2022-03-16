В Рязани предложили сделать пешеходный переход около ТРЦ «Премьер»

Пользователь соцсетей отметил, что при повороте в сторону торгового центра машины должны уступать дорогу пешеходам, однако этого не происходит.

В Рязани предложили сделать пешеходный переход между автовокзалом «Центральный» и ТРЦ «Премьер». Ролик опубликовал пользователь Михаил Конюхов.

По его словам, эта дорожка соединяет Московский район и центральную часть города. Мужчина отметил, что при повороте в сторону ТРЦ машины должны уступать дорогу пешеходам, однако этого не происходит.

«Ты не понимаешь, пропустит ли тебя автомобиль, который по правилам должен это сделать. При этом обычный пешеход не должен так глубоко знать правила дорожного движения, много раз оглядываться, осматриваться, прежде, чем перейти», — рассказал рязанец.

Он предложил установить на участке знак «пешеходного перехода», «зебру» и секции светофора.