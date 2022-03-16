В Рязани появится два новых детсада до конца 2022 года

Здания появятся в Кальном и Семчине.

В Рязани построят два новых детских сада. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Здания появятся в Кальном и Семчине.

Управление капитального строительства мэрии Рязани выделило на них 395 млн 846 тысяч 820 рублей. По проекту, трехэтажные детские сады в Кальном и в районе Семчино рассчитаны на 224 места — десять групп наполняемостью по 22-24 человека и 48 штатных сотрудников.

Начало строительства планируется в апреле 2022 года, а окончание — до 18 ноября 2022 года.

Напомним, что ранее Рязанская область получила больше 840 миллионов рублей на инфраструктурные проекты.