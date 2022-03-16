В Рязани появился единый номер телефона по отлову собак

Раньше для каждого района был отдельный номер телефона.

В Рязани появился единый номер телефона, по которому горожане смогут сообщать о бездомных собаках. Об этом сообщили в среду, 16 марта, на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции.

Раньше для каждого района был отдельный номер телефона, по которому жители города могли сообщить о бездомных животных.

Во избежание путаницы заявки на отлов принимаются круглосуточно по телефону МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани» 25-00-53.

На заседании добавили, что администрация не разработала обещанную концепцию для контроля за безнадзорными животными в режиме «одного окна».

Мэрии поручили разработать концепцию до следующего комитета.

Напомним, что в Рязани работают две конторы по отлову бездомных животных — Служба по контролю за безнадзорными животными и центр помощи животным без владельцев «Городская собака».