В Рязани планируют построить три артезианские скважины

Три скважины глубиной 90 метров построят в Солотче. Одна из них появится на улице Коммунальной и две — на улице Дунай. Проект предусмотрел также строительство там водопроводной сети.

В 2022 году в Рязани планируют построить три артезианские скважины и две станции водоподготовки в поселке Солотча. Об этом сообщила на странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина.

Она отметила, что провела совещание с подрядчиком ООО «БУРВОДСТРОЙ».

«ООО „БУРВОДСТРОЙ“ — непосредственный исполнитель контракта, который не планирует брать субподрядчиков. Это рязанская компания, осуществляющая свою деятельность более 70 лет, имеющая большой парк собственной техники», — рассказала Сорокина.

Глава горадминистрации отметила, что обсудила с компанией, с чем мэрия может помочь в реализации проекта.

В Солотче построят три скважины глубиной 90 метров. Одна из них появится на улице Коммунальной и две — на улице Дунай. Проект предусмотрел также строительство там водопроводной сети.

За счет МП «Водоканал» там выполнят строительство канализационного коллектора, через который можно подключить близлежащие дома к системе водоотведения в Солотче.

Также «БУРВОДСТРОЙ» поставит станцию водоподготовки для очистки питьевой воды, которая будет станцией обезжелезивания.

По словам Сорокиной, вопрос строительства новых скважин назревал давно. В Солотче жители жаловались на качество воды и перебои с ней, а также проблемы с давлением в водопроводе.

«Реализация проекта позволит в полном объеме обеспечить потребности водоснабжения поселка, в особенности летом — в период максимального водоразбора, а также улучшить качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети», — сообщила мэр города.

Она отметила, что люди получат качественную артезианскую воду.