В Рязани обсудили строительство новой школы

Школа рассчитана на 1 100 мест. Площадь участков — 2,6 га.

Во вторник, 15 марта, на публичных слушаниях обсудили строительство новой школы за Олимпийским городком.

По словам докладчика, земельный участок в районе Лесок планируется перевести из зоны садово-дачных участков и зоны озеленения специального назначения в зону общеобразовательных учреждений и зону застройки многоэтажными жилыми домами.

Школа рассчитана на 1 100 мест. Площадь участков — 2,6 га.

Докладчик отметил, что возле школы будут необходимые проездные пути и остановочный комплекс.