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В Рязани мужчину задержали за мошенничество
От мошеннических действий пострадали люди в возрасте от 75 до 85 лет.

В Рязани задержали 53-летнего мужчину за мошенничества по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В конце февраля и в марте полицейские получили девять заявлений от рязанцев в возрасте от 75 до 85 лет. Неустановленные люди звонили им и сообщали, что их близкие совершили ДТП и якобы им требуются деньги для возмещения вреда. Взволнованные пенсионеры соглашались вынести практически все свои сбережения и вручить их посреднику. Позже они созванивались с родственниками и узнавали, что с ними все в порядке. После этого пожилые люди обращались в полицию

Граждане передавали курьеру от 100 до 800 тысяч рублей. Общая сумма ущерба — 2,5 миллиона рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого соучастника схемы и задержали его. Им оказался 53-летний безработный рязанец.

Было установлено, что мужчина был в сговоре с лицами, звонившими из другого регионе, и понимал противоправный характер деятельности. Полученные деньги он переводил на счета сообщника. Себе при этом он оставлял «гонорар».

На мужчину завели уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Его заключили под стражу.

Другие люди, причастные к преступлениям, устанавливаются.