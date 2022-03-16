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В Ростовской области мужчина застрелил двух человек и покончил с собой
50-летний мужчина пришел на работу к своей жене в помещение бассейна, с которой находился в процессе развода. Он застрелил из ружья ее и посетителя, который пытался заступиться за женщину.

В Ростовской области мужчина застрелил двух человек и покончил с собой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 15 марта 2022 года в Аксае. 50-летний местный житель пришел в помещение бассейна гостиничного комплекса «Оптимист» и застрелил свою 50-летнюю жену и 51-летнего посетителя бассейна. От полученных ран они умерли на месте.

После этого мужчина вышел за пределы гостиницы и выстрелил себе в грудь.

Издание Donnews.ru пишет, что женщина работала фитнес-тренером и проводила в бассейне занятие. С мужем они находились в процессе развода. Мужчина пришел к ней на работу с помповым ружьем «Рысь». Во время конфликта он застрелил свою жену и посетителя бассейна, который пытался заступиться за нее. Выяснилось также, что погибший посетитель был пенсионером МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту, а части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).