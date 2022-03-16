В России появится новая соцсеть «Россграм»

Сервис станет аналогом заблокированного в России Instagram. Его запустят в конце марта.

В России появится новая соцсеть «Россграм». Об этом пишет URA.RU .

Сервис станет аналогом заблокированного в России Instagram (внесен в список запрещенных сайтов). На сайте проекта указано, что один из авторов проекта учился вместе с Павлом Дуровым, создателем «ВКонтакте» и Telegram.

Соцсеть запустят 28 марта 2022 года, она будет представлена и мобильной версией для Android и iOS.

Сообщается, что вначале доступ предоставят топ-блогерам и партнерам, а для обычных пользователей «Россграм» станет доступным с апреля 2022 года.