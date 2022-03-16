В России число пенсионеров за год сократилось почти на миллион человек

Информация следует из данных ПФР.

Число пенсионеров, состоящих на учете в ПФР к началу 2022 года, снизилось на 970 тысяч по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщило издание РБК .

Всего их число составляет чуть более 42 миллионов человек. «Речь идет о количестве пенсионеров, состоящих на учете в ПФР; в этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее (всего около 2,7 миллиона человек)», — сообщает портал.

По данным РБК, снижение стало максимальным с начала 1990-х годов. В целом число пенсионеров сокращается с 2019 года. Также на ситуацию повлияла пандемия

Из-за сокращения числа пенсионеров эксперты, опрошенные изданием, отмечают экономию для бюджета в 110-220 миллиардов рублей. При этом оптимизация расходов перекрывалась тратами на поддержку старшего поколения в виде единовременных выплат и индексации пенсии.