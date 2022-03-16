В «Роскачестве» предупредили россиян о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Держателям банковских карт предлагают «проверить» сохранность их данных на поддельных сайтах.

В «Роскачестве» предупредили россиян о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Информацию разместили на сайте организации.

Держателям банковских карт предлагают «проверить» сохранность их данных на поддельных сайтах. Все они имеют похожую структуру: надо ввести платежные данные карты, после чего они попадают к мошенникам. В худшем случае с карты спишут деньги.

Фейковые сайты стали появляться после информации в СМИ о том, что в сеть попали данные более 100 тысяч российских банковских карт.

В «Роскачестве» напомнили, что в России не существует единого официального сервиса по проверке банковских карт.