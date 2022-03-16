В «Роскачестве» предупредили россиян о новой схеме мошенничества с банковскими картами
Держателям банковских карт предлагают «проверить» сохранность их данных на поддельных сайтах.
В «Роскачестве» предупредили россиян о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Информацию
Держателям банковских карт предлагают «проверить» сохранность их данных на поддельных сайтах. Все они имеют похожую структуру: надо ввести платежные данные карты, после чего они попадают к мошенникам. В худшем случае с карты спишут деньги.
Фейковые сайты стали появляться после информации в СМИ о том, что в сеть попали данные более 100 тысяч российских банковских карт.
В «Роскачестве» напомнили, что в России не существует единого официального сервиса по проверке банковских карт.