В РГАТУ на технологическом факультете прошел день науки

С научными докладами на мероприятии выступили студенты старших курсов технологического факультета, обучающиеся по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

На технологическом факультете Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева прошел день науки, главная цель которого — способствовать выявлению и раскрытию научного потенциала и поощрять междисциплинарные исследования. Интеллектуальной площадкой для общения молодых ученых и публичного обсуждения новых научных идей выступила кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а участниками мероприятия стали профессорско-преподавательский состав факультета, аспиранты и студенты, занимающиеся научной деятельностью.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился профессор кафедры Фаррух Мусаев: «Наш университет имеет богатую историю и развивается не только благодаря подготовке кадров для АПК региона, но и благодаря активной научной деятельности. Преподаватели и ученые университета стабильно являются разработчиками проектов, в вузе ведется значительная работа, связанная с поддержкой научных изданий, с разработкой и получением патентов на изобретения. День науки — это праздник, который призван мотивировать нас на новые достижения».

С научными докладами на мероприятии выступили студенты старших курсов технологического факультета, обучающиеся по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Ирина Жилкина (научный руководитель профессор Нина Морозова) рассказала об инновационных способах переработки молока, обеспечивающих качественный рост эффективности процессов производства, ценность и новизну произведенного продукта. Выступление сопровождалось демонстрацией оборудования по производству мороженого и дегустацией сладкого и вкусного продукта. Анастасия Мурованная (научный руководитель доцент Елена Грибановская) в своем выступлении остановилась на особенностях технологии производства хлебобулочных изделий с применением инновационного автоматизированного оборудования с демонстрацией производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Все технологическое оборудование, на котором велась демонстрация технологий производства мороженого и хлеба, приобрели для инновационных мастерских «Сельскохозяйственные биотехнологии», состоящих из модулей по переработке молока, мяса и продукции растениеводства, и созданных в 2021 году в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Направления научных исследований профессорско-преподавательского состава и студентов технологического факультета связаны с разработками ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, которые, в свою очередь, должны стать ориентиром для производителей на пути повышения их конкурентоспособности.