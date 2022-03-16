\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
Птн, 18
-2°
ЦБ USD 111.48 -3.72 16/03
ЦБ EUR 122.45 -4.78 16/03
Нал. USD 109.5 / 125.00 08:54
Нал. EUR 105.00 / 130.00 08:54
Новости
Публикации
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
Вчера 17:24
743
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
Вчера 14:44
768
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
14 688
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Приморье два подростка погибли от разрыва снаряда, который хранился дома
Снаряд хранил дома отец одного из погибших с 2015 года. Мужчина планировал сдать его на металлолом. Снаряд сдетонировал, когда подростки играли с ним во дворе.

В Приморье два подростка погибли от разрыва снаряда, который хранился дома. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Владимировка Октябрьского района, на улице Приморской. Вечером 11 марта 2022 года два мальчика 11 и 12 лет играли во дворе дома со снарядом, который хранил отец одного из них.

В результате снаряд сдетонировал: один ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он умер на следующий день.

Против 37-летнего отца одного из погибших детей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпаса»).

Следователи сообщили, что мужчина хранил снаряд дома с 2015 года. Он планировал сдать его на металлолом.

По решению суда мужчину поместили под домашний арест на месяц и 27 дней.