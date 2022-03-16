В Приморье два подростка погибли от разрыва снаряда, который хранился дома

Снаряд хранил дома отец одного из погибших с 2015 года. Мужчина планировал сдать его на металлолом. Снаряд сдетонировал, когда подростки играли с ним во дворе.

В Приморье два подростка погибли от разрыва снаряда, который хранился дома. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в селе Владимировка Октябрьского района, на улице Приморской. Вечером 11 марта 2022 года два мальчика 11 и 12 лет играли во дворе дома со снарядом, который хранил отец одного из них.

В результате снаряд сдетонировал: один ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он умер на следующий день.

Против 37-летнего отца одного из погибших детей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпаса»).

Следователи сообщили , что мужчина хранил снаряд дома с 2015 года. Он планировал сдать его на металлолом.

По решению суда мужчину поместили под домашний арест на месяц и 27 дней.