В Приморье два подростка погибли от разрыва снаряда, который хранился дома. Об этом
Инцидент произошел в селе Владимировка Октябрьского района, на улице Приморской. Вечером 11 марта 2022 года два мальчика 11 и 12 лет играли во дворе дома со снарядом, который хранил отец одного из них.
В результате снаряд сдетонировал: один ребенок погиб на месте, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он умер на следующий день.
Против 37-летнего отца одного из погибших детей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение боеприпаса»).
Следователи
По решению суда мужчину поместили под домашний арест на месяц и 27 дней.