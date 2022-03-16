В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям

Предлагается освободить от наказания граждан, впервые осужденных по «экономическим» статьям — небольшой и средней тяжести. Также предлагается прекратить дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.

В Госдуму внесли проект об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести в России. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Предлагается освободить от наказания граждан, впервые осужденных по «экономическим» статьям — небольшой и средней тяжести. Также предлагается прекратить дела по таким преступлениям, совершенным до объявления амнистии.

Депутаты считают, что проведение амнистии по «экономическим» статьям УК РФ улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным и послужит опорой для перестройки экономики в период кризиса.