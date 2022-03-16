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Украинские силовики обстреляли колонну с беженцами
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, украинская сторона «в очередной раз» обстреляла автобусную колонну с беженцами, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России.

ВСУ обстреляли под Харьковом колонну с беженцами, погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона «в очередной раз» обстреляла автобусную колонну с беженцами, которая двигалась по гуманитарному коридору в сторону России.

Мизинцев потребовал от украинской стороны выполнять все условия по безопасности гуманитарных коридоров на всех направлениях.

Он пояснил, что Россия 16 марта для эвакуации мирных жителей соблюдает режим тишины на ранее предложенных украинской стороной гуманитарных коридорах.

Мизинцев отметил, что это неоднократно подтверждалось «средствами объективного контроля», в том числе с помощью беспилотников.

«По открытым в сторону Российской Федерации гуманитарным коридорам неонацисты национальных батальонов никого не выпускают, угрожая физической расправой, а тех, кому удается прорываться, безжалостно обстреливают», — добавил он.

Напомним, 24 февраля Россия начала на Украине военную спецоперацию. Ее целью Владимир Путин назвал защиту людей, которые восемь лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.