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Студенты РГАТУ стали призерами регионального чемпионата WorldSkillsRussia
С 25 по 28 февраля 2022 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева принимали участие в VI открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia».

С 25 по 28 февраля 2022 года студенты факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева принимали участие в VI открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia».

В этом году региональный этап чемпионата проходил в Рязанском, Ряжском и Шацком районах Рязанской области. За призовые места по 49 компетенциям, в том числе семи юниорским, боролись 330 студентов высших и средних учебных заведений, а также учащихся школ региона.

Рязанский агротехнологический университет на чемпионате по компетенции «Ветеринария» представляла команда в составе студентов Натальи Босуновой, Анастасии Растопчиной, Анны Журавлевой и экспертов Елены Киселевой, Надежды Крючковой и Ксении Герцевой. В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в университетскую команду вошли студент Николай Колунтаев и эксперт Николай Грунин. Команда студентов в составе Софьи Лучковой, Артема Матвеева, Екатерины Горбачевой и Максима Цуканова при поддержке экспертов в лице Елены Стишковой и Елены Кабаловой отстаивали честь университета по компетенции «Предпринимательство».

Успех на чемпионате во многом зависел от того, как сработала связка конкурсант — эксперт, в задачу которого входило не только оценивать участников соревнований (всех, кроме своего), но и отстаивать интересы своей команды или участника.

«Профессиональные возможности, которые продемонстрировали на чемпионате студенты, и высокий уровень профессионализма, честности и справедливости экспертов университета позволили одержать нашим представителям уверенную победу. Кроме того, грамотно подготовиться студентам к участию и выступать в чемпионате на высоком уровне помогли инновационные мастерские, созданные в 2021 году по  стандартам WorldSkills в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» и государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», — рассказали в университете.

Победителями в компетенции «Ветеринария» стала Наталья Босунова, в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» — Николай Колунтаев. По «Предпринимательству» команды «Софья Лучкова-Артем Матвеев» и «Екатерина Горбачева-Максим Цуканов» поделили третье место.

Награды победителям, студентам и экспертам, вручил ректор университета Александр Шемякин.

Чемпионат «Молодые профессионалы» является одним из самых масштабных всероссийских соревнований в области профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. После 15 марта победителей регионального чемпионата ждут отборочные соревнования, в которых они будут бороться за право представлять регион в национальном финале чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы WorldSkillsRussia».