СМИ сообщили, что VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений

Проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года еще до спецоперации на Украине и санкций в отношении России.

VK Group готовит к перезапуску два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер. Об этом пишут « Ведомости ».

Собеседник газеты отметил, что проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года еще до спецоперации на Украине и санкций в отношении России.

После приостановки работы многих зарубежных компаний в России вопрос стали обсуждать с властями. По информации собеседника издания, речь шла не только о перезапуске ICQ, но и о запуске собственного корпоративного мессенджера VK.

Компания рассчитывает развернуть оба проекта к лету.

По словам другого источника, VK ускорит запуск нового мессенджера, но не ICQ. Компания планирует запустить мессенджер на базе существующего проекта MyTeams, работающего с 2019 года мессенджера Mail.ru Group (теперь VK Group). Проект позже переименовали в VK Teams.

Источники не уточнили, чем будут отличаться обновленные версии.