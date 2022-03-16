СМИ сообщили, что VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений

VK Group готовит к перезапуску два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер. Об этом пишут «
Собеседник газеты отметил, что проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента VK Group в начале года еще до спецоперации на Украине и санкций в отношении России.
После приостановки работы многих зарубежных компаний в России вопрос стали обсуждать с властями. По информации собеседника издания, речь шла не только о перезапуске ICQ, но и о запуске собственного корпоративного мессенджера VK.
Компания рассчитывает развернуть оба проекта к лету.
По словам другого источника, VK ускорит запуск нового мессенджера, но не ICQ. Компания планирует запустить мессенджер на базе существующего проекта MyTeams, работающего с 2019 года мессенджера Mail.ru Group (теперь VK Group). Проект позже переименовали в VK Teams.
Источники не уточнили, чем будут отличаться обновленные версии.