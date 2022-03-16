СМИ: правительство планирует повысить лимит на беспошлинный ввоз интернет-покупок

Речь идет о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Планируется увеличить лимит до одной тысячи евро.

Правительство России обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц. Об этом пишут « Ведомости » со ссылкой на документ, который есть распоряжении.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия предложит партнерам по ЕАЭС несколько инициатив в сфере импорта. В частности, речь идет о повышении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Планируется увеличить лимит до одной тысячи евро. Речь о покупках на зарубежных сайтах.

Предполагается, что «увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 года».