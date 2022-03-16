СК завел первые уголовные дела за распространение фейков о военных
В ведомстве отметили, что в действиях блогера есть признаки «публичного распространения… заведомо ложной информации о действиях ВС России».
Следователи завели уголовное дело на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о российской армии во время спецоперации на Украине. Об этом передает
В ведомстве отметили, что в действиях блогера есть признаки «публичного распространения… заведомо ложной информации о действиях ВС России».
Следствие заявило, что в марте девушка выложила в Instagram ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов, населения Украины, в том числе детей.
В СК подчеркнули, что Белоцерковская своими публикациями дискредитировала органы власти и ВС.
Следствие отметило, что блогер находится за границей. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск.