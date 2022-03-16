Рязанская НПК определила лучшие научно-технические разработки молодых специалистов

В рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», состоялась XXI региональная научно-техническая конференция (НТК) молодых специалистов.

В рязанской нефтеперерабатывающей компании, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», состоялась XXI региональная научно-техническая конференция (НТК) молодых специалистов. На ней 49 работников представили 40 собственных разработок по шести секциям — «Технология и оборудование нефтегазопереработки», «Промышленная энергетика. Энергоэффективность»,"Промышленная безопасность, охрана труда", «Экономика, финансы», «Информационные технологии и автоматизация производств», «Труд, юриспруденция, персонал».

Самое большое количество докладов — 16 — прозвучало на секции «Технология и оборудование нефтегазопереработки».

«Казалось бы проводим конференцию в двадцать первый раз, но пытливые умы наших молодых специалистов находят идеи по улучшению производства, — сказал заместитель главного инженера АО „РНПК“ Григорий Грязнов. — Как председатель одной из секций могу сказать, что среди представленных проектов были те, над которыми еще следует поработать, но были и качественные разработки, которые возможно будет внедрить на производстве, и они позволят обеспечить дальнейшее эффективное развитие предприятия».

Научно-техническая конференция РНПК — уникальная площадка для молодых работников компании, желающих заявить о себе. Конференции способствуют вовлечению работников предприятия в исследовательскую и проектную деятельность, развитиюпрофессиональных компетенций, выявлению молодежи с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом.

Победители секций представят свои исследования на следующем этапе конференции — кустовой НТК НК «Роснефть». Призерам конференции и их наставникам назначат премии, а наиболее эффективные работы рекомендуют для внедрения на производство.