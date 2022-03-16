Рязанца осудят за попытку дачи взятки полицейскому

Мужчина хотел дать 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности.

Рязанца осудят за попытку дачи взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Следствие установило, что 1 февраля мужчина сел за руль пьяным. Он ехал по улицам Кораблина вплоть до задержания сотрудниками ГИБДД. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

На следующий день он пришел в отделение. Чтобы избежать привлечения к ответственности, он попытался дать сотруднику ГИБДД 50 тысяч рублей. Полицейский отказался от денег.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.