Россию исключили из состава Совета Европы
Она была членом организации последние 26 лет.
Россию исключили из состава Совета Европы. Решение принял Комитет министров организации, пишет
«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — указано в коммюнике пресс-службы.
Отмечается, что во вторник правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и желании денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.