Россию исключили из состава Совета Европы

Она была членом организации последние 26 лет.

Россию исключили из состава Совета Европы. Решение принял Комитет министров организации, пишет ТАСС .

«На внеочередном заседании сегодня утром КМСЕ в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет участия в работе организации», — указано в коммюнике пресс-службы.

Отмечается, что во вторник правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации и желании денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.