Россия и Украина подготовили план для завершения конфликта

Об этом сообщило РИА Новости. Документ включает в себя 15 пунктов.

Российская и украинская делегация подготовили план для завершения конфликта. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации СМИ, он включает 15 пунктов. Среди них, прекращение огня и вывод российских войск при условии нейтрального статуса Киева и уменьшения украинских вооруженных сил.

Помимо этого, план подразумевает отказ Украины от вхождения в НАТО и должен гарантировать, что государство не будет размещать военные базы других стран в обмен на защиту со стороны союзников из США, Великобритании и Турции.

Издание уточняет, что официального подтверждения о подготовке плана от сторон на переговорах пока не поступало.