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Студенты РГРТУ встретились с проректором московского вуза
Артем Воронов рассказал о старте совместных учебных программ.

Рязанский государственный радиотехнический университет посетил проректор по учебной работе МФТИ Артем Воронов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча прошла 28 февраля. Он рассказал сотрудникам и студентам о старте совместных учебных программ РГРТУ и МФТИ для инженерных специальностей.

Любой участник мог задать тематический вопрос. Кому-то из студентов было интересно услышать, какие занятия в рамках сотрудничества ожидаются конкретно по их направлению, а кто-то уже делился своим мнением, как сделать эту спецпрограмму эффективнее и плодотворнее. Также Воронов рассказал об истории МФТИ, чтобы будущие участники проекта могли познакомиться с институтом поближе. Ожидается, что сотрудничество не ограничится Рязанью, и студенты будут посещать вуз в Москве.

Ректор Радиоуниверситета Михаил Чиркин назвал это перспективным нововведением. Занятия по программам начнутся уже в следующем учебном году.