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Псаки заявила, что США не будут устанавливать над Украиной бесполетную зону
По словам Псаки, Байден принял решение, исходя из интересов безопасности США.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут устанавливать бесполетную зону над Украиной. Об этом передает РИА Новости.

По словам Псаки, Байден принял решение, исходя из интересов безопасности США. Она объяснила, что введение бесполетной зоны потребует от Америки и НАТО потенциально сбивать российские самолеты.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — сказала Псаки.

Она отметила, что в США понимают при этом просьбы Владимира Зеленского.