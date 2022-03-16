Профессору РязГМУ присвоили звание «Заслуженный врач России»

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили проектору по учебной работе, заведующему кафедрой факультетской терапии, профессору Олегу Урясьеву. Соответствующий указ 11 марта 2022 года подписал президент Владимир Путин.

Профессору РязГМУ присвоили звание «Заслуженный врач России». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили проектору по учебной работе, заведующему кафедрой факультетской терапии, профессору Олегу Урясьеву. Соответствующий указ 11 марта 2022 года подписал президент Владимир Путин.

Доктор медицинских наук Олег Урясьев совмещает работу в университете с работой в медицинских учреждениях — он курирует пульмонологические отделения в больницах региона, в том числе в ОКБ и военном клиническом госпитале. Урясьев занимается организацией и проведением занятий в школе для больных бронхиальной астмой и гипертонической болезнью.

Профессор подготовил девять кандидатов медицинских наук. В настоящее время под его руководством пять соискателей выполняют диссертации на получение ученой степени кандидата медицинских наук и два соискателя на получение ученой степени доктора медицинских наук.