Польша предложила направить на Украину вооруженную миссию НАТО

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский уточнил, что миссия должна быть миротворческой, но вооруженной, и будет направлена на территорию Украины с согласия президента.

Польша предложила направить на Украину вооруженную миссию НАТО. Об этом пишет РИА Новости .

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после встречи с президентом Владимиром Зеленским предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава.

Он уточнил, что миссия должна быть миротворческой, но вооруженной, и будет направлена на территорию Украины с согласия президента.

«Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами», — сказал Качиньский.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не войдет в состав НАТО.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».