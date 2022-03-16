Песков заявил, что Путин работает с утра и до ночи

Пресс-секретарь рассказал журналистам о графике президента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике работы Владимира Путина. Об этом написала «Комсомольская правда».

«Рабочий день у президента крайне ненормированный, нет никакого фиксированного часа. Но в любом случае — с утра и до поздней-поздней ночи», — заявил Дмитрий Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря, Путин находится в нормальном эмоциональном состоянии.