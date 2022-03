Названа неожиданная польза пива

По словам специалиста, злаки, которые используют для производства пива, содержат полифенолы, а в составе ячменного солода и хмеля есть кверцетин, эпикатехин и галловая кислота.

Диетолог и шеф-повар Серена Пун рассказала, что пиво может стать источником полезных для организма антиоксидантов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на интервью портала Eat This, Not That с диетологом и шеф-поваром Сереной Пун.

По словам специалиста, злаки, которые используют для производства пива, содержат полифенолы, а в составе ячменного солода и хмеля есть кверцетин, эпикатехин и галловая кислота.

Специалист заявила, что вещества обладают антиоксидантными свойствами, которые могут помочь защитить клетки от повреждения свободными радикалами.

«Свободные радикалы могут вызывать окислительный стресс, который ускоряет процесс старения и провоцирует развитие болезней», — отметила Пун.

По ее словам, пиво может помочь сохранить здоровье организма, если употреблять напиток в умеренных количествах.

Чрезмерное употребление пива может вызвать проблемы со здоровьем и стать причиной гипертонии, расстройства пищеварения, лишнего веса и других заболеваний, в том числе некоторых видов рака. Также при злоупотреблении пивом могут возникнуть проблемы с сердцем, ухудшиться когнитивные функции мозга.