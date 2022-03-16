На Украине предложили создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», — сказал Владимир Мединский

На Украине во время переговоров предложили создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, пишет РИА Новости .

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», — сказал он.

Владимир Мединский отметил, что это обсуждают на уровне руководств минобороны двух государств. Также он напомнил, что нейтральный статус у Киева есть и сейчас. «Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», — подчеркнул он.

Кроме того, помощник президента подчеркнул, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. При этом он опроверг заявления Киева об исключении последней части из повестки.

«Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке», — сказал Мединский.