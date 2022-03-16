\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
Птн, 18
-3°
ЦБ USD 111.48 -3.72 16/03
ЦБ EUR 122.45 -4.78 16/03
Нал. USD 109.5 / 125.00 08:54
Нал. EUR 105.00 / 130.00 08:54
Новости
Публикации
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
Вчера 17:24
879
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
Вчера 14:44
878
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
14 808
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 701
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Украине предложили создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства
«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», — сказал Владимир Мединский

На Украине во время переговоров предложили создать австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, пишет РИА Новости.

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии», — сказал он.

Владимир Мединский отметил, что это обсуждают на уровне руководств минобороны двух государств. Также он напомнил, что нейтральный статус у Киева есть и сейчас. «Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины», — подчеркнул он.

Кроме того, помощник президента подчеркнул, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. При этом он опроверг заявления Киева об исключении последней части из повестки.

«Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке», — сказал Мединский.