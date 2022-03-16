На Рязанском приборном заводе сотрудникам присвоили ветеранские звания

42 сотрудника Государственного Рязанского приборного завода удостоены почетных званий «Ветеран труда завода» и «Заслуженный ветеран труда завода». Среди них — рабочие, инженерно-технические работники, специалисты, руководители.

В торжественной обстановке ветеранские удостоверения заводчанам вручил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. Выступая перед коллегами с приветствием, он сказал: «Дорогие ветераны, наверное, каждый из вас сейчас вспоминает тот день, когда впервые вошел в заводскую проходную и начал работать на нашем предприятии, постигать профессиональные азы. Шаг за шагом, год за годом ваша трудовая биография все прочнее сливалась с биографией Приборного, который рос и развивался вместе с вами и благодаря вам.

Все вы очень разные, вы трудитесь на разных производственных направлениях, но всех вас объединяет преданность выбранному делу, высочайший профессионализм, основательный, творческий и ответственный подход к решению сложнейших задач.

Вас уважают в нашем коллективе. Именно к вам обращаются в самых непростых ситуациях, зная, что вы никогда не подведете и не спасуете перед трудностями. Своими знаниями и богатым опытом вы щедро делитесь с молодежью, прекрасно понимая, как необходима нашему заводу преемственность поколений.

Сердечно благодарю каждого из вас за доблестный многолетний труд, за человеческое неравнодушие к судьбам коллег, к судьбе завода».

Ветеранами труда завода стали 28 человек, заслуженными ветеранами труда завода — 14 заводчан.

Сообщается, что для получения звания «Ветеран труда завода» необходимо безупречно отработать на предприятии не менее 25 лет.

Звание «Заслуженный ветеран труда завода» присваивают за добросовестный труд на протяжении 30 лет женщинам и 35 — мужчинам. Кандидаты должны иметь звание «Ветеран труда завода» и три награды разных видов (государственные, ведомственные, региональные, заводские).

Ходатайства от подразделений о присвоении званий работникам дважды в год рассматривает совет ветеранов АО «ГРПЗ» и руководство завода. Ветеранам труда завода объявляют благодарность и начисляют премию. Заслуженных ветеранов труда завода награждают памятными подарками и премией, они получают ежемесячную доплату, а их имена заносят в заводскую Книгу почета.