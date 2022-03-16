На рязанском предприятии «Александр» провели молебен об умножении любви и искоренении ненависти

На рязанском научно-производственном предприятии «Александр» состоялся молебен «О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы». Его отслужил настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Инициатором проведения молебна выступил генеральный директор предприятия Сергей Семенов.
«Сегодня мы не в праве оставаться в стороне, а должны проявить свой гражданский и человеческий долг, быть рядом в своих молитвах с президентом, вооруженными силами РФ и Россией» — рассказал директор предприятия.
Детство и юность Сергея Семенова прошли на Донбассе в городе Артемовск. После окончания школы и службы в погранвойсках, он с отличием закончил МИФИ, работал в институте общей физики под руководством лауреата Нобелевской премии академика Прохорова, защитил кандидатскую диссертацию. Несмотря на начавшуюся в стране разруху Сергей Семенов решил создавать свое предприятие и работать по специальности в области высоких технологий.
«Осенью 1993 года, когда регистрировалось малое предприятие, надо было открыть расчетный счет. Так получилось, что это совпало с известными вооруженными событиями в российской столице. Танки заполнили центр города, на улицах царил хаос, финансовые учреждения не работали, только единицы из них оставались открытыми. Здание нужного банка находилось в гуще событий, к нему пришлось прорываться. Когда начался обстрел Белого дома, двери банка буквально захлопнулись за моей спиной, едва я вбежал в зал, — вспоминает Сергей Семенов. — Испуганные и ошеломленные сотрудники с удивлением спросили, уверен ли я в том, что хочу заниматься бизнесом в этой стране? Я сказал, что ни секунды не сомневаюсь и уверен, что все обязательно наладится. В тот день я был единственным клиентом банка».
Сегодня НПП «Александр» — один из ведущих российских производителей оптических компонентов для отечественной и мировой промышленности. Компания производит оптико-механические системы для авиационной и космической и специальной техники, для приборов общегражданского и медицинского применения.
В состоявшемся молебне приняли участие около 500 сотрудников рязанского предприятия, планируется что в ближайшее время молитвы прозвучат в филиалах предприятия в Москве, Нижнем Новгороде и Брянске.
«Сейчас очень непростое время, но я уверен, что с божьей помощью Россия выйдет из него с гордо поднятой головой — еще более сильной, независимой и развитой», — заключил Сергей Семенов.