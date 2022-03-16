На рязанском предприятии «Александр» провели молебен об умножении любви и искоренении ненависти

В состоявшемся молебне приняли участие около 500 сотрудников рязанского предприятия. Его отслужил настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского. Инициатором проведения выступил генеральный директор предприятия Сергей Семенов.

На рязанском научно-производственном предприятии «Александр» состоялся молебен «О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы». Его отслужил настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Инициатором проведения молебна выступил генеральный директор предприятия Сергей Семенов.

«Сегодня мы не в праве оставаться в стороне, а должны проявить свой гражданский и человеческий долг, быть рядом в своих молитвах с президентом, вооруженными силами РФ и Россией» — рассказал директор предприятия.

Детство и юность Сергея Семенова прошли на Донбассе в городе Артемовск. После окончания школы и службы в погранвойсках, он с отличием закончил МИФИ, работал в институте общей физики под руководством лауреата Нобелевской премии академика Прохорова, защитил кандидатскую диссертацию. Несмотря на начавшуюся в стране разруху Сергей Семенов решил создавать свое предприятие и работать по специальности в области высоких технологий.

«Осенью 1993 года, когда регистрировалось малое предприятие, надо было открыть расчетный счет. Так получилось, что это совпало с известными вооруженными событиями в российской столице. Танки заполнили центр города, на улицах царил хаос, финансовые учреждения не работали, только единицы из них оставались открытыми. Здание нужного банка находилось в гуще событий, к нему пришлось прорываться. Когда начался обстрел Белого дома, двери банка буквально захлопнулись за моей спиной, едва я вбежал в зал, — вспоминает Сергей Семенов. — Испуганные и ошеломленные сотрудники с удивлением спросили, уверен ли я в том, что хочу заниматься бизнесом в этой стране? Я сказал, что ни секунды не сомневаюсь и уверен, что все обязательно наладится. В тот день я был единственным клиентом банка».

Сегодня НПП «Александр» — один из ведущих российских производителей оптических компонентов для отечественной и мировой промышленности. Компания производит оптико-механические системы для авиационной и космической и специальной техники, для приборов общегражданского и медицинского применения.

В состоявшемся молебне приняли участие около 500 сотрудников рязанского предприятия, планируется что в ближайшее время молитвы прозвучат в филиалах предприятия в Москве, Нижнем Новгороде и Брянске.

«Сейчас очень непростое время, но я уверен, что с божьей помощью Россия выйдет из него с гордо поднятой головой — еще более сильной, независимой и развитой», — заключил Сергей Семенов.