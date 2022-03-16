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Любимов: «Президент подписал очень важный и крайне необходимый указ о дополнительных полномочиях глав субъектов»
Губернатор Рязанской области поучаствовал в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поучаствовал в совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. В среду, 16 марта, его в режиме видеоконференцсвязи провел Владимир Путин.

Президент России заявил о необходимости наделения глав регионов дополнительными полномочиями для возможности вести оперативную работу. «Очень многое сегодня зависит от руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан Указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики и социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах. Напомню, что именно в этой логике, которая позволяет учитывать ситуацию в каждом регионе, в городе, поселке… именно так мы и выстраивали меры по борьбе с коронавирусом», — сказал Путин. Глава государства поручил создать региональные штабы по обеспечению экономического развития. Их должны возглавить главы субъектов. Кроме того, президент озвучил ряд решений и инициатив. Они позволят оказать дополнительную поддержку гражданам и предпринимателям.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в своем комментарии отметил важность подписанного указа. «Это поможет оперативнее и эффективнее принимать меры по стабилизации и улучшению экономической ситуации в регионах, поддержке наших граждан. В ближайшие полгода нам предстоит плотно работать со всеми структурами правительства России. Оперативный штаб по обеспечению экономического развития в регионе уже создан, теперь его главная задача — обеспечить ритмичную работу экономики. Проанонсированное снижение административных барьеров и другие меры поддержки бизнеса, а также очень важные и своевременные меры по борьбе с бедностью, укреплению социальной сферы, поддержки бюджетников, задействование всех институтов развития в стране, обеспечат выполнение поставленных задач. Я не сомневаюсь, что мы справимся с этой работой», — заявил Любимов.