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Любимов назначил Викторию Каленову гендиректором рязанского фонда капремонта
Она уже временно руководила фондом с марта 2020 по июнь 2021 года.

Губернатор Николай Любимов назначил Викторию Каленову гендиректором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Соответствующее распоряжение опубликовали во вторник, 15 марта.

Ранее Каленова выиграла конкурс на должность у Дмитрия Калачева, который исполнял обязанности директора.

Напомним, Виктория Каленова уже временно руководила фондом с марта 2020 по июнь 2021 года.