Рязанская полиция решила депортировать из России 19 иностранцев

Проверки в отношении иностранцев провела полиция. Всего проверили 2115 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В Рязанской области с начала марта прошли проверки в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Проверялись предприятия, торговые объекты, объекты жилого сектора и места проживания, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего проверки прошли в отношении 2115 иностранных граждан и лиц без гражданства. Полиция пресекла 910 административных нарушений в сфере миграции. В указанный период суды приняли 25 решений о выдворении иностранцев за пределы России.

Также выявлено 279 нарушений ПДД, совершенных иностранцами.

Кроме того, за организацию незаконной миграции возбудили 30 уголовных дел. С миграционного учета сняли 74 иностранцев из-за фиктивной регистрации. Принято 47 решений о запрете въезда в России, 19 решений о депортации иностранных граждан их страны.

Также за период возбудили одно уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Найден один гражданин, находящийся в федеральном розыске.