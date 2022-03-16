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Глава Рязани заявила, что хлебозавод № 3 загружен на 15 процентов
Деятельность муниципального завода обсудили на встрече в гордуме. Панфилова отметила, что у предприятия нет просроченной кредиторской задолженности, средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей. Завод загружен только на 15%.

Глава горадминистрации Татьяна Панфилова заявила, что хлебозавод № 3 загружен на 15%. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Татьяна Панфилова проинспектировала работу хлебозавода, оценила производственные площади предприятия, оборудование и лабораторию, а также обсудила вопросы обеспечения сырьем и упаковочными материалами, выплату зарплаты, планы по модернизации предприятия и использованию пустующих помещений.

Деятельность муниципального завода обсудили на встрече в гордуме. Панфилова отметила, что у предприятия нет просроченной кредиторской задолженности, средняя зарплата составляет 35 тысяч рублей. Завод загружен только на 15%.

«Причиной называют высокую конкуренцию на рынке хлебобулочных изделий», — сообщила Панфилова.

Она отметила, что рынок сбыта расширяется: хлеб поставляют в образовательные учреждения, пункты временного размещения эвакуированных жителей Донбасса, организуются выезды автолавок. Во время Масленицы хлебозавод выпекал блины, также к Пасхе будут готовить куличи и возобновят производство тортов «Полет» и «Киевский».

«Руководство и работники завода участвуют в подготовке плана по модернизации и техническому перевооружению предприятия, каждый цех вносит свои предложения. Основная цель — увеличить объем выпуска продукции и расширить рынок сбыта», — написала Панфилова.

Гордума будет держать вопрос на контроле.