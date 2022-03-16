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Глава Минздрава сообщил о шансах «стелс-омикрона» стать доминирующим штаммом
Михаил Мурашко подчеркнул, что в последние дни рекордная заболеваемость фиксируется в Германии, а в десятках городов Китая идет вспышка. При этом в большинстве случаев медики выявляют именно подвариант «омикрон» BA.2.

«Стелс-омикрон» может оказаться доминирующим штаммом COVID-19. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко в среду, 15 марта.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант „омикрона“ BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — заявил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что в последние дни рекордная заболеваемость фиксируется в Германии, а в десятках городов Китая идет вспышка. При этом в большинстве случаев медики выявляют именно подвариант «омикрон» BA.2.

Мурашко добавил, что даже то, что человек переболел омикрон-штаммом, не дает ему надежной защиты от «стелс-омикрона». Однако, по словам министра, научные и клинические данные показывают, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше.

«Более того, согласно данным ряда исследований, у прошедших бустерную вакцинацию случаев „стелс-омикрона“ в группах наблюдения зарегистрировано не было», — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что часто заражаются «стелс-омикроном» дети и подростки, но для их защиты есть вакцина «Спутник М».

Глава Минздрава также обратил внимание на то, число заболевших в России высокое, несмотря на существенное снижение заболеваемости. По его мнению, ключевыми месяцами по развитию дальнейшей ситуации остаются март и апрель.