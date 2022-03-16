Экономист назвал три признака заката доллара

По словам специалиста, инфляция может поколебать уверенность мира в американской валюте. Мюллер отметил, что в США цены выросли на 8%. Также на доллар могут повлиять антироссийские санкции.

Экономист, профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер заявил, что доллар может потерять статус главной мировой валюты из-за инфляции, ограничительных мер против России и ситуации на рынках. Об этом он рассказал немецкому изданию Spiegel, передает РИА Новости.

По словам специалиста, инфляция может поколебать уверенность мира в американской валюте. Мюллер отметил, что в США цены выросли на 8%. Также на доллар могут повлиять антироссийские санкции. Экономист заявил, что самое грозное оружие из них — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках.

Он отметил, что на такой шаг власти пока не решились.

Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару", — объяснил Мюллер.

По его словам, ситуация на Украине быстро меняет ситуацию на финансовом рынке. Специалист подчеркнул, что формируются новые блоки из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов. Он полагает, что это может повлиять на валютный рынок.