«Детский мир» зафиксировал цены на товары первой необходимости

Ритейлер зафиксировал цены примерно на 90 видов товаров в категориях детское питание, детская гигиена, одежда и обувь.

«Детский мир» зафиксировал цены на товары первой необходимости. Об этом пишет « Интерфакс ».

Ритейлер «Детский мир» сообщил, что в магазинах есть достаточный запас товаров первой необходимости, а поставки идут по плану и в достаточном количестве.

В компании рассказали, что зафиксировали цены примерно на 90 видов товаров первой необходимости: из категории детское питание на каши, смеси, пюре, творог и молоко; из категории детской гигиены — влажные салфетки, подгузники, присыпки, пеленки, мыло и зубная паста; на бутылочки и пустышки, а также на ряд одежды и обуви.