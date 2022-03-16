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«Автоваз» второй раз за месяц повысил цены на автомобили Lada
Подорожание по шести основным семействам составила 8%.

С 16 марта «Автоваз» повысил цены на автомобили Lada. Об этом говорится в прайс-листе на сайте компании.

Подорожание по шести основным семействам составила 8%.

Согласно прайс-листу, седан Lada Granta теперь можно купить, начиная от 727,9 тыс. рублей, машина подорожала на 43 тысячи рублей. Цены на Vesta начинаются от 1 млн 121,9 тысячи рублей, цена на автомобиль поднялась на 89 тысяч. Xray можно приобрести от 1 млн 106,9 тысячи рублей, цена поднялась на 97 тысяч.

Стоимость Niva Travel — 1 млн 66,9 тысячи рублей, цена изменилась на 63 тысяч рублей. Lada Largus стоит от 1 млн 235,9 тысячи рублей, цена выросла на 132 тысячи.

Фото с сайта Lada.ru