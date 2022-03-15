Зеленский ввел уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что около украинских 20 депутатов, покинувших страну, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок по новому закону.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому за сотрудничество со «страной-агрессором» может грозить уголовная ответственность. Об этом сообщил первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко, передает РИА Новости .

Отмечается, что власти Украины официально объявили Россию «страной-агрессором» в январе 2015 года. 3 марта Верховная рада приняла законы, вносящие поправки в уголовный кодекс Украины. Согласно ним, вводится тюремной заключение с «государством-агрессором» до 15 лет, а также можно закрывать политические партии и юрлица, связанные с осужденными по первому закону.

Александр Корниенко отметил, что президент Украины подписал закон о коллаборационизме. Он добавил, что около украинских 20 депутатов, покинувших страну, должны быть осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок по новому закону.