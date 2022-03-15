«Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен»

Ключевым покупателем, по версии издания РБК, является холдинг VK.

«Яндекс» планирует продать сервисы «Новости» и «Дзен». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации „Яндекс“ решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — заявил один из собеседников портала.

По словам источников, всего имеется несколько потенциальных покупателей, однако ключевым является холдинг VK. По словам другого собеседника, переговоры ведутся с конца прошлого года. Источник РБК в компании VK подтвердил факт переговоров.

«В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях», — отметил он.

По словам собеседника РБК, знакомого с обсуждением вопроса, идея продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» возникла еще четыре-пять лет назад. Прошлой осенью к этому вопросу «вернулись вновь».

В качестве причины он указал следующие: «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Яндекс.Дзен» развивается больше в сторону соцсетей". Что касается «Яндекс.Новостей», то, по словам собеседника, он вызывает «много критики со всех сторон».

Каким образом сервисы продолжат свою работу, то есть останутся ли на основной странице «Яндекса» или изменятся, собеседники РБК не уточняют.

Официальные представители «Яндекса» и VK отказались комментировать изданию информацию.

Фото — Евгений Разумный / Ведомости