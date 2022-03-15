В Семчине водитель «ВАЗа» получил травмы в аварии с маршруткой

41-летний рязанец на «ВАЗе» выезжал с прилегающей территории и столкнулся с маршруткой Peugeot Boxer. Уточняется, что маршрутка ехала без пассажиров.

В Семчине водитель «ВАЗа» получил травмы в аварии с маршруткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 14 марта, в 07:40, на улице Княжье поле около дома № 23.

41-летний рязанец на «ВАЗе» выезжал с прилегающей территории и столкнулся с маршруткой Peugeot Boxer, которой управлял 43-летний житель Рязани. Уточняется, что маршрутка ехала без пассажиров.

В ДТП пострадал водитель легковушки. Он получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.