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В Рязанскую область приедут еще около 500 человек из ЛДНР
Новых прибывших намерены разместить в 14 пунктах временного размещения, которые развернули в регионе. Любимов отметил, что в них имеется резерв и трудностей с приемом граждан ЛДНР не будет.

В Рязанскую область приедут еще около 500 человек из ЛДНР. Об этом во вторник, 15 марта, сообщил губернатор Николай Любимов.

По его словам, в регионе находится уже 725 беженцев, из которых 66 «изъявили желание» трудоустроиться в Рязанской области. Также 177 детей ходят в школы, а 84 — в детсады.

Новых прибывших намерены разместить в 14 пунктах временного размещения, которые развернули в регионе. Любимов отметил, что в них имеется резерв и трудностей с приемом граждан ЛДНР не будет.

«Наш регион готов принять тех, кто оттуда приезжает», — заявил политик