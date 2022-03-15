В рязанском Росздравнадзоре заявили о сформированном запасе необходимых лекарств

Ведомство провело совещание с областным минздравом и руководителями оптовых и аптечных организаций.

В рязанском Росздравнадзоре заявили о сформированном запасе необходимых лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор провел совместное совещание с областным минздравом и руководителями оптовых и аптечных организаций. Оно было связано с ажиотажем на препараты, данными из СМИ о росте цен и отсутствии лекарств в аптеках.

По данным представителей оптовых фармацевтических организаций, возникают сложности с транспортной логистикой. Это влияет на срок поставки препаратов. По отдельным наименованиям поставку осуществляют в ограниченных количествах из-за повышенного спроса. «Отказов в поставках лекарственных препаратов, в том числе европейских производителей пока нет», — отметили в релизе ведомства.

Руководители региональных аптек сообщили о том, что в области сформирован запас необходимых лекарств для розничной торговли. Также есть возможность заменить препараты аналогами в рамках одного международного непатентованного наименования.