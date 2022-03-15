\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-3°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.1 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 10:59
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 710
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 026
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 249
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 383
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском Росздравнадзоре заявили о сформированном запасе необходимых лекарств
Ведомство провело совещание с областным минздравом и руководителями оптовых и аптечных организаций.

В рязанском Росздравнадзоре заявили о сформированном запасе необходимых лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росздравнадзор провел совместное совещание с областным минздравом и руководителями оптовых и аптечных организаций. Оно было связано с ажиотажем на препараты, данными из СМИ о росте цен и отсутствии лекарств в аптеках.

По данным представителей оптовых фармацевтических организаций, возникают сложности с транспортной логистикой. Это влияет на срок поставки препаратов. По отдельным наименованиям поставку осуществляют в ограниченных количествах из-за повышенного спроса. «Отказов в поставках лекарственных препаратов, в том числе европейских производителей пока нет», — отметили в релизе ведомства.

Руководители региональных аптек сообщили о том, что в области сформирован запас необходимых лекарств для розничной торговли. Также есть возможность заменить препараты аналогами в рамках одного международного непатентованного наименования.