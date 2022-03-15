В Рязанской области за сутки выявили 452 новых случая коронавируса

Данные на вторник, 15 марта, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 452 новых случая коронавируса. Об этом сообщили во вторник, 15 марта, в федеральном оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии зафиксировали 111 094 случаев COVID-19.

За сутки в больницы области госпитализировали 56 человек. За день от COVID-19 умерли 11 человек. Всего их число составило 3 186. За сутки выздоровели 1 398, всего — 102 986.

В России за сутки выявили 36 678 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 17 412 919.

За сутки выздоровели 118 372 человек, всего с начала пандемии вылечились 15 704 022 человек. За день госпитализировали 7 273 человека.

За сутки скончались 558 человек, всего — 361 902.