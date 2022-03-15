В Рязанской области смягчили коронавирусные ограничения

Согласно распоряжению ограничения по заполняемости кинозалов, театров и цирка меняются с 50 до 70%. Также отменяется зонирование на вокзалах. С 18 апреля отменяется предварительная запись в ЗАГСах.

В Рязанской области смягчили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Согласно распоряжению ограничения по заполняемости кинозалов, театров и цирка меняются с 50 до 70%. Кроме того, режим самоизоляции неработающих граждан старше 60 лет становится рекомендуемым, а не обязательным, меняются требования о переводе ряда сотрудников на «удаленку».