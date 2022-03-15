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В Рязанской области ограничат предельный уровень наценок на некоторые виды товаров
Ведущие региональные торговые сети решили добровольно принять на себя самоограничение предельного уровня наценок по 14 позициям.

В Рязанской области ограничат предельный уровень наценок на некоторые виды товаров. Об этом стало известно на заседании регионального правительства, прошедшем во вторник, 15 марта.

По словам губернатора Николая Любимова, реализация антикризисных мер ведется по разным направлениям. В том числе, речь идет о сдерживании цен на некоторые социально значимые товары.

Так, представители ритейла согласились сформировать перечень позиций, по которым применят минимальные торговые наценки. Ведущие региональные торговые сети решили добровольно принять на себя самоограничение предельного уровня наценок по 14 позициям. Среди них: молоко, творог, кефир, сливочное и подсолнечное масло, сметану, сахар, соль, хлеб.

«Одна из главных наших задач сегодня — обеспечить оперативную и качественную реализацию всех антикризисных мер, которые разработаны федеральным правительством по поручению президента и которые мы дополнительно принимаем на уровне региона», — заявил Николай Любимов.