\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-4°
Чтв, 17
-4°
ЦБ USD 115.2 -1.55 15/03
ЦБ EUR 127.23 -1.72 15/03
Нал. USD 110.2 / 125.00 08:54
Нал. EUR 110.00 / 135.00 12:24
Новости
Публикации
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
13 891
Мэрия Рязани отдала школу № 6 епархии и назвала решение компромиссом
Многолетний спор Рязанской епархии и администрации горо...
9 марта 12:49
5 098
Подари ей новую историю
Лучший подарок на 8 Марта по версии женщин.
4 марта 11:17
7 314
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
2 марта 14:03
22 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, напавшего на улице на мужчину
Следователем Следственного отдела ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде ареста.

В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемом в нападении на мужчину на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице 4-я Линия. Неизвестный брызнул из перцового баллончика в лицо мужчины, украл его мобильный телефон и убежал. На место выехали полиция и Росгвардия. Правоохранители задержали 20-летнего ранее судимого за кражу рязанца, у него изъяли смартфон.

Выяснилось, что потерпевший хотел продать телефон с помощью сайта бесплатных объявлений. Он нашел покупателя, с которым встретился и договорился продать телефон за 100 тысяч рублей. При встрече злоумышленник начал рассматривать товар, затем неожиданно выхватил перцовый баллончик, распылил его в лицо потерпевшего и попытался скрыться с телефоном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Решается вопрос об аресте молодого человека.