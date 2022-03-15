В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, напавшего на улице на мужчину

Следователем Следственного отдела ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде ареста.

В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемом в нападении на мужчину на улице. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице 4-я Линия. Неизвестный брызнул из перцового баллончика в лицо мужчины, украл его мобильный телефон и убежал. На место выехали полиция и Росгвардия. Правоохранители задержали 20-летнего ранее судимого за кражу рязанца, у него изъяли смартфон.

Выяснилось, что потерпевший хотел продать телефон с помощью сайта бесплатных объявлений. Он нашел покупателя, с которым встретился и договорился продать телефон за 100 тысяч рублей. При встрече злоумышленник начал рассматривать товар, затем неожиданно выхватил перцовый баллончик, распылил его в лицо потерпевшего и попытался скрыться с телефоном.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Решается вопрос об аресте молодого человека.