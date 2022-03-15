В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, напавшего на улице на мужчину

В Рязани задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемом в нападении на мужчину на улице. Об этом сообщила
Инцидент произошел на улице 4-я Линия. Неизвестный брызнул из перцового баллончика в лицо мужчины, украл его мобильный телефон и убежал. На место выехали полиция и Росгвардия. Правоохранители задержали 20-летнего ранее судимого за кражу рязанца, у него изъяли смартфон.
Выяснилось, что потерпевший хотел продать телефон с помощью сайта бесплатных объявлений. Он нашел покупателя, с которым встретился и договорился продать телефон за 100 тысяч рублей. При встрече злоумышленник начал рассматривать товар, затем неожиданно выхватил перцовый баллончик, распылил его в лицо потерпевшего и попытался скрыться с телефоном.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Решается вопрос об аресте молодого человека.