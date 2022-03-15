В Рязани спецтехнику подготовят к весенне-летнему сезону

Более 120 комбинированных дорожных машин, которые использовались для уборки снега и противогололедной обработки, лето будут мыть улицы и подметать дороги.

В Рязани спецтехнику подготовят к весенне-летнему сезону. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Более 120 комбинированных дорожных машин, которые использовались для уборки снега и противогололедной обработки, лето будут мыть улицы и подметать дороги.

В первую очередь, спецтехника уберет пыль, которая скопилась на дорогах за зиму. В администрации сообщили, что рассматривают возможность при плюсовых температурах выпустить вакуумные пылесосы на те улицы, где скопилось большое количество грунтовых наносов.

Работы по подметанию пешеходных зон в Рязани начнутся 16 марта. Спецтехника выйдет на на улицы Соборную, Кремлевский Вал, Грибоедова, Свободы, Горького, Есенина, Дзержинского, Гагарина, Весеннюю, Чкалова, Вокзальную, Московское шоссе, бульвар Победы, Народный бульвар, Новаторов, Крупской, Костычева, Мервинскую, Семчинскую, Касимовское шоссе, Советской Армии, Новоселов, Зубковой, Новую, проезд Яблочкова.